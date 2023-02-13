«Шаляпин — 3Т: труд, творчество, талант и вдохновенье»: в Казани открылась выставка к юбилею Шаляпина

13 февраля, в день рождения великого баса, в казанском музее Горького и Шаляпина прошла презентация выставки Союза художников Татарстана «К 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина». На ней можно увидеть картины с легендарными образами и персонажами, которые оперный певец демонстрировал на многих сценах мира, а также скульптуры, барельефы и другие экспонаты, посвященные творчеству Шаляпина.
Выставка собрала работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Чувашии, а также произведения начинающих художников.
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