«Шаляпин — 3Т: труд, творчество, талант и вдохновенье»: в Казани открылась выставка к юбилею Шаляпина

13 февраля, в день рождения великого баса, в казанском музее Горького и Шаляпина прошла презентация выставки Союза художников Татарстана «К 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина». На ней можно увидеть картины с легендарными образами и персонажами, которые оперный певец демонстрировал на многих сценах мира, а также скульптуры, барельефы и другие экспонаты, посвященные творчеству Шаляпина.

Выставка собрала работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Чувашии, а также произведения начинающих художников.