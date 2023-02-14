Пожар на складе на ул. Архангельской

Сегодня в Казани на улице Архангельской горел склад с резинотехническими изделиями. Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожарным удалось минимизировать распространение огня. Это в свою очередь «позволило владельцам сократить материальные потери». Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56.
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