Пожар на складе на ул. Архангельской

14:14, 14.02.2023 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на улице Архангельской горел склад с резинотехническими изделиями. Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожарным удалось минимизировать распространение огня. Это в свою очередь «позволило владельцам сократить материальные потери». Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56.


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