Услышать «КИНО» и спеть

10 февраля в «Татнефть Арене» группа «КИНО» сыграла аншлаговый двухчасовой концерт. Сейчас «КИНО» - это голос Виктор Цоя, который звучит в сопровождении оригинальных участников — лид-гитариста Георгия Каспаряна, бас-гитаристом Игоря Тихомирова и Александра Титова, а также приглашенных музыкантов (акустическая гитара и барабаны).
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