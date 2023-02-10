Услышать «КИНО» и спеть

23:00, 10.02.2023 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

10 февраля в «Татнефть Арене» группа «КИНО» сыграла аншлаговый двухчасовой концерт. Сейчас «КИНО» - это голос Виктор Цоя, который звучит в сопровождении оригинальных участников — лид-гитариста Георгия Каспаряна, бас-гитаристом Игоря Тихомирова и Александра Титова, а также приглашенных музыкантов (акустическая гитара и барабаны).


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