10 фото недели: от «Игр будущего» до «Лыжни России»

00:00, 12.02.2023 10
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На этой неделе казанские любители спорта вышли на лыжню, а киберспортсмены сразились в цифровых боях. В музее естественной истории разлилось «Казанское море», а в галерее «Хазине» зазвучали «Родные напевы» Рабиса Саляхова. Генконсульство Турции в Казани начало прием гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений.

Фотографии Максима Платонова, Динара Фатыхова


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