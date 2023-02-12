10 фото недели: от «Игр будущего» до «Лыжни России»

На этой неделе казанские любители спорта вышли на лыжню, а киберспортсмены сразились в цифровых боях. В музее естественной истории разлилось «Казанское море», а в галерее «Хазине» зазвучали «Родные напевы» Рабиса Саляхова. Генконсульство Турции в Казани начало прием гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений.
Фотографии Максима Платонова, Динара Фатыхова
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