Выбор в пользу науки: как награждали молодых ученых Татарстана

17:55, 11.02.2023 46
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня, в рамках Дня российской науки, в Национальной библиотеке РТ чествовали аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов, молодых ученых образовательных организаций и производственных предприятий. По итогам 2022 года победителем в конкурсе «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» признан 21 молодой ученый. Обладателями специальных государственных стипендий стали 22 аспиранта и адъюнкта, 48 курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования, 20 студентов организаций профессионального образования.


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