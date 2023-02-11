Выбор в пользу науки: как награждали молодых ученых Татарстана

Сегодня, в рамках Дня российской науки, в Национальной библиотеке РТ чествовали аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов, молодых ученых образовательных организаций и производственных предприятий. По итогам 2022 года победителем в конкурсе «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» признан 21 молодой ученый. Обладателями специальных государственных стипендий стали 22 аспиранта и адъюнкта, 48 курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования, 20 студентов организаций профессионального образования.
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