10 фото недели: о памяти исторической, народной и семейной

00:00, 05.02.2023 10
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События прошедшей недели так или иначе хочется объединить идеей памяти. Общественность Татарстана почтила память безвременно ушедшего из жизни министра здравоохранения республики Марата Садыкова. В годовщину боев под Сталинградом увековечили память героя кровопролитного сражения Гани Сафиуллина. Историю города в предметах и образах можно увидеть на выставке «Казань сквозь века». О памяти семейной и поиске предков говорят в эти дни генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы на форуме «Терра. Татарстан».

  • 1—2. Выставка собак, соревнования по аджилити и танцы с собаками на «Казань Экспо».
  • 3. Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым.
  • 4—5. Итоговая коллегия Министерства культуры РТ.
  • 6. Открытие выставки «Казань сквозь века».
  • 7. Открытие выставки «Крепость на Волге», посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.
  • 8. III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Дружбы — Дуслык»: матч женской сборной РТ и команды Раифского училища.
  • 9. Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии.
  • 10. Открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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