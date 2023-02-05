10 фото недели: о памяти исторической, народной и семейной

События прошедшей недели так или иначе хочется объединить идеей памяти. Общественность Татарстана почтила память безвременно ушедшего из жизни министра здравоохранения республики Марата Садыкова. В годовщину боев под Сталинградом увековечили память героя кровопролитного сражения Гани Сафиуллина. Историю города в предметах и образах можно увидеть на выставке «Казань сквозь века». О памяти семейной и поиске предков говорят в эти дни генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы на форуме «Терра. Татарстан».
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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