Когда родословные деревья были большими: форум «Терра. Татарстан»

13:44, 04.02.2023 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый генеалогический форум «Терра. Татарстан» по изучению семейной истории и поиску предков, проживавших в Казанской губернии, проходит в Казани 4 и 5 февраля на площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина. Участники форума — специалисты из Татарстана и других регионов России: генеалоги, архивисты, краеведы, этнографы, — расскажут об особенностях поиска родословной информации.


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