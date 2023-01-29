Грациозность, ловкость и быстрота: аджилити и танцы с собаками на «Казань Экспо»

23:46, 29.01.2023 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На «Казань Экспо» 28 и 29 января прошли три национальные выставки собак всех пород ранга ЧРКФ с особым статусом: «Памяти Л.П.Сабанеева 2023», «Памяти В.А.Шереметева 2023» и «Кубок РФОС 2023», а также монопородные выставки. Зрители смогли также увидеть соревнования по аджилити и танцы с собаками.


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