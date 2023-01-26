«На краю, с надеждой…»: скульптуры и живопись Анатолия Сысоева

20:07, 26.01.2023 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» в Казани открылась выставка работ художника-резчика по дереву Анатолия Сысоева «На краю, с надеждой…».. В экспозиции представлены скульптуры из дерева, чеканка и живопись.


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