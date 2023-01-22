10 фото недели: крещенские «моржи», исламские хоккеисты и итоги 2022 года

На прошедшей неделе любительские команды исламских стран по хоккею собрались в Казани разыграть Kazan hockey cup 2023, православные горожане окунались в освященную ледяную воду, а у республиканских ведомств настал сезон годовых отчетов.
Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова
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