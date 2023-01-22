10 фото недели: крещенские «моржи», исламские хоккеисты и итоги 2022 года

00:00, 22.01.2023 10
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На прошедшей неделе любительские команды исламских стран по хоккею собрались в Казани разыграть Kazan hockey cup 2023, православные горожане окунались в освященную ледяную воду, а у республиканских ведомств настал сезон годовых отчетов. 

  • 1-3. Итоговая коллегия Минземимущества РТ
  • 4-6. Гала-матч Kazan hockey cup 2023
  • 7. Итоговая коллегия АИР РТ
  • 8-9. Крещенские купания 
  • 10. Итоговая коллегия Минэкологии РТ

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова


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