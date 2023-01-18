«Kazan hockey cup 2023»: гала-матч хоккейного турнира исламского мира

I международный турнир по хоккею среди любительских команд исламских стран и Республики Татарстан «Kazan hockey cup 2023» прошел в Казани, в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». В играх участвовали мужские и женские команды из 14 стран, в том числе из Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Турции. Турнир завершился гала-матчем звезд команд - участниц.
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