10 фото недели: зимние забавы и размышления о тарифах

00:00, 15.01.2023 10
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В сегодняшней фотоподборке «Реального времени» — зимние развлечения в казанских парках, открытие мемориальной доски известному дирижеру и подведение годовых итогов тарифного комитета.

Фото Максима Платонова


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