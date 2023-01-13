Педагогу, дирижеру: в Казани открыли мемориальную доску Фуату Мансурову

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску дирижеру, педагогу, народному артисту ТАССР и РФ, заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Фуату Мансурову. Доска появилась на фасаде дома, где он жил, по адресу ул.Карла Маркса, д.23/6. Автор мемориальной доски – скульптор Фаниль Валиуллин (г.Казань), который также стал автором надгробного памятника Ф.Ш.Мансурову на Троекуровском кладбище в Москве.
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