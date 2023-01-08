10 фото недели: свет Вифлеемской звезды

00:00, 08.01.2023 10
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Сегодняшняя фотоподборка «Реального времени» посвящена чудесам. Чудо явления в мир младенца Иисуса праздновали на этой неделе православные христиане. А в Раифском монастыре к празднику приготовили чудеса рукотворные — снежные и ледяные.

Фото: Максим Платонов


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