На казнском вокзале открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров

Сегодня на железнодорожном вокзале "Казань" открылось специализированное пространство для комфортного пребывания маломобильных пассажиров. В отдельном помещении площадью 76 кв. м разместились зал ожидания, комната отдыха для лежачих пассажиров и санитарная комната. В торжественном открытии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин, заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов и начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Амир Идиятулин.
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