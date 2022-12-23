На казнском вокзале открылся зал ожидания для маломобильных пассажиров

14:53, 23.12.2022 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на железнодорожном вокзале "Казань" открылось специализированное пространство для комфортного пребывания маломобильных пассажиров. В отдельном помещении площадью 76 кв. м разместились зал ожидания, комната отдыха для лежачих пассажиров и санитарная комната. В торжественном открытии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин, заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов и начальник Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Амир Идиятулин.


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