Песни детства: благотворительный концерт фестиваля «Союзмультфильм»

Сегодня в ГБКЗ им.Сайдашева прошел благотворительный концерт фестиваля мультконцертов «Союзмультфильм». В концерте приняли участие оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением заслуженной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой и шоу-хор «Дорога звезд». В программе концерта – всеми любимые мультфильмы: «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню».
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