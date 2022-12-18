10 фото недели: полеты в фантазии и наяву

00:00, 18.12.2022 10
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На этой неделе в фотоподборке «Реального времени» долгие полеты с вышки, волшебные существа башкирского художника и уникальные игрушки. 

  • 1. Вручение Х национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы».
  • 2—5. Открытие выставки «Новая мифология» художника Айрата Терегулова.
  • 6—9. Старт международных соревнований по прыжкам в воду III этапа Игр Дружбы.
  • 10. Открытие новогодней выставки «Золотой век кукол».

Фото Максима Платонова, Динара Фатыхова.


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