Золотые звезды для любимых исполнителей: в Казани вручили премию «Болгар Радиосы»

13:18, 11.12.2022 110
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10 декабря в Казани в концертном зале «Пирамида» прошло долгожданное событие года — вручение Х национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». В юбилейный вечер статуэткой «Алтын йолдыз» были награждены популярные артисты татарской эстрады. Всего объявлены победители в 30 номинациях.


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