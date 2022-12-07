«Обеспечить технологический суверенитет страны»: как Минниханов и Пушилин машфорум-2022 открывали

14:12, 07.12.2022 54 4
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  • Офис Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Коробченко Олег
    Максим Платонов
  • Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Коробченко Олег вручает награду
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Работники Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов
    Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Экспонат Казань ЭКСПО
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и Денис Пушилин
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского машиностроительного форума. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы ДНР Денис Пушилин.


комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    форум есть а заводов нет
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    Анонимно 07 дек
    ну так будут!
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    Анонимно 07 дек
    ковидные госпитали же быстренько сообразили, и заводы сообразят
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  • Анонимно 07 дек
    3,5 тысячи заводов в машиностроительной отрасли в РТ. Как нет?
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