Снеговики, крольчата и Дед Мороз: как в Казани встречали поезд из Великого Устюга

Сегодня в Казань прибыл поезд Деда Мороза — на перроне его ждали более 600 ребят и их родителей. ДедМороз выехал из Великого Устюга еще в октябре, проехал более 70 городов и сегодня наконец добрался до татарстанской столицы. В компании с ним к ребятам вышла его сказочная свита — Снегурочка, а еще снеговики и символы наступающего 2023 года — крольчата.
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