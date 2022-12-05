Снеговики, крольчата и Дед Мороз: как в Казани встречали поезд из Великого Устюга

19:03, 05.12.2022 22
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  • поезд Деда мороза
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • поезд Деда Мороза
    Максим Платонов
  • люди
    Максим Платонов
  • Снегурочка
    Максим Платонов
  • дети
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • дети
    Максим Платонов
  • дети
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • Люди в костюмах зайцев
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • Дед Мороз
    Максим Платонов
  • Люди в костюмах зайцев
    Максим Платонов
  • дети
    Максим Платонов
  • Дед Мороз
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и Снегурочка
    Максим Платонов
  • Дед Мороз и дети
    Максим Платонов
  • поезд Деда Мороза
    Максим Платонов
  • поезд Деда Мороза
    Максим Платонов

Сегодня в Казань прибыл поезд Деда Мороза — на перроне его ждали более 600 ребят и их родителей. ДедМороз выехал из Великого Устюга еще в октябре, проехал более 70 городов и сегодня наконец добрался до татарстанской столицы. В компании с ним к ребятам вышла его сказочная свита — Снегурочка, а еще снеговики и символы наступающего 2023 года — крольчата. 


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