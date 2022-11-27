10 фото недели: где же ваши ручки?

00:00, 27.11.2022 10 3
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На этой неделе в объективе фотокорреспондента «Реального времени» — гости и участники праздничного концерта и спортивного чемпионата, образовательного форума и арт-инсталляции. 

  • 1. На открытии форума «Петровские времена»
  • 2. Арт-инсталляция «Коммуналка» в выставочном зале «Манеж»
  • 3—4. Акция «Татарча диктант» в здании Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ
  • 5—7. Праздничный концерт «Шаян балачак» («Озорное детство»), посвященный 4-летию со дня рождения телеканала «ШАЯН ТВ»
  • 8—10. Гранд-финал Международного чемпионата по киберспорту стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Фото Максима Платонова


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 ноя
    Космос - он такой космос)
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  • Анонимно 27 ноя
    Шаян-ТВ уже 4 года! здорово, поздравляем!
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  • Анонимно 27 ноя
    Мне казалось киберспорт не халяль
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