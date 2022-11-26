Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone: геймеры со всего мира сразились в Казани

18:50, 26.11.2022 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском IT-парке им. Башира Рамеева прошел гранд-финал Международного чемпионата по киберспорту стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В столицу Татарстана приехали около ста профессиональных геймеров из разных стран мира, чтобы сразиться в трех дисциплинах – Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone. Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.


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