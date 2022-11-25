Пишем грамотно: в КФУ прошел «Татарча диктант»

В эти дни, 25, 26 и 27 ноября, все желающие могут проверить свои знания татарского языка в рамках ежегодной акции «Татарча диктант». Диктант можно писать на специально организованных площадках в городах и районах Татарстана, России и зарубежных стран, а также в онлайн-режиме. В здании Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ диктант провела доктор филологических наук, профессор Альфия Юсупова. Она прочитала отрывок из произведения Зульфата Хакима «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар».
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