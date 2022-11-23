Жизнь в «Коммуналке»: арт-исталляция в «Манеже»

20:10, 23.11.2022 31 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном зале «Манеж» в Кремле открылась арт-инсталляция «Коммуналка». Выставка полностью тактильная: можно трогать экспонаты, примерять одежду и фотографироваться. А чтобы посетители полностью погрузились в атмосферу, подготовлено аудио- и мультимедийное сопровождение.


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 ноя
    Очень! А пойдем мы с друзьями, пожалуй...
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  • Анонимно 24 ноя
    откуда такая ностальгия по советскому у людей, кто в ссср даже не жил? феномен какой-то прям
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  • Анонимно 24 ноя
    блин, классно, надо сходить
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