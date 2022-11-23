Жизнь в «Коммуналке»: арт-исталляция в «Манеже»

Сегодня в выставочном зале «Манеж» в Кремле открылась арт-инсталляция «Коммуналка». Выставка полностью тактильная: можно трогать экспонаты, примерять одежду и фотографироваться. А чтобы посетители полностью погрузились в атмосферу, подготовлено аудио- и мультимедийное сопровождение.
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