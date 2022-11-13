10 фото недели: крылья, ноги и... оружие

00:00, 13.11.2022 10 2
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Раненых и заболевших животных в Татарстане лечат и выхаживают. Как это происходит, смогли посмотреть казанские журналисты. Специальная станция по реабилитации четвероногих и крылатых пациентов располагается в селе Северные Нурлаты Зеленодольского района. Очередной этап международных соревнований «Игр Дружбы» стартовал в Казани. За Кубок президента РТ соревнуются прыгуны в воду. А в Музее Пушечного двора можно познакомиться с эволюцией вооружения адыгского воина – от мечей и кинжалов до огнестрельного оружия.

  • 1–3. Пресс-тур на лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению животных в естественную среду обитания. 
  • 4–7. На церемонии открытия II этапа международных соревнований «Игр Дружбы» – турнира Кубок Президента Татарстана по прыжкам в воду. 
  • 8–10. На выставке «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени». 

Фото Максима Платонова


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