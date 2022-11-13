10 фото недели: крылья, ноги и... оружие

Раненых и заболевших животных в Татарстане лечат и выхаживают. Как это происходит, смогли посмотреть казанские журналисты. Специальная станция по реабилитации четвероногих и крылатых пациентов располагается в селе Северные Нурлаты Зеленодольского района. Очередной этап международных соревнований «Игр Дружбы» стартовал в Казани. За Кубок президента РТ соревнуются прыгуны в воду. А в Музее Пушечного двора можно познакомиться с эволюцией вооружения адыгского воина – от мечей и кинжалов до огнестрельного оружия.
Фото Максима Платонова
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии