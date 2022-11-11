Щиты, шлемы и кинжалы: в Казани показали эволюцию вооружения адыгского воина

18:42, 11.11.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени» из фондов Национального музея Республики Адыгея. На выставке представлено более 200 экспонатов: боевые топоры, наконечники копий и стрел, мечи, кинжалы, украшения конской сбруи и детали экипировки – показывают эволюцию военного снаряжения адыгов от раннего железного века до позднего средневековья. В этнографическом разделе выставки – образцы защитного вооружения, метательного и огнестрельного оружия XVIII-XXI вв.


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