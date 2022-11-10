Вкус побед: в Казани стартовал II этап «Игр Дружбы»

19:14, 10.11.2022 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия II этапа международных соревнований «Игр Дружбы». Он стартует с турнира Кубок Президента Татарстана по прыжкам в воду, на котором в общей сложности выступит 77 атлетов из России, Беларуси и Сербии и 29 тренеров. Всего на II этапе Игр Дружбы планируется участие более 1000 спортсменов из 23 стран и 60 регионов РФ.


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