Вкус побед: в Казани стартовал II этап «Игр Дружбы»

В казанском Дворце водных видов спорта состоялась церемония открытия II этапа международных соревнований «Игр Дружбы». Он стартует с турнира Кубок Президента Татарстана по прыжкам в воду, на котором в общей сложности выступит 77 атлетов из России, Беларуси и Сербии и 29 тренеров. Всего на II этапе Игр Дружбы планируется участие более 1000 спортсменов из 23 стран и 60 регионов РФ.
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