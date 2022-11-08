Вольер реабилитации и коршун-старожил: как в Татарстане выхаживают диких животных

Как и кто помогает зверям вернуться в естественную среду обитания, смогли сегодня увидеть казанские журналисты. Пресс-тур на лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу, Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира организовал Госкомитет РТ по биоресурсам.

Центр реабилитации диких животных находится в селе Северные Нурлаты Зеленодольского района. Экскурсию провели замдиректора Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира Александр Наумов и начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков. На сегодняшний день обитателями вольерного комплекса на станции являются 9 подопечных, проходящих лечение и реабилитацию. В рамках пресс-тура гости познакомились со «старожилами» центра. Один из них – чёрный коршун с раненным крылом. Его нашли жители Менделеевского района.