Снова первые: как команда «Нижнекамскнефтехима» покорила юбилейный фестиваль «Безнен заман»

По итогам юбилейного X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» нефтехимики заняли первое общекомандное место. Заключительный гала-концерт состоялся накануне вечером в КРК «Пирамида». Среди почетных гостей был президент РТ Рустам Минниханов. Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» выступили в номинациях «Музыка», «Минута Славы», «Хореография». Ярко и оригинально презентовали себя в «Визитной карточке». Всего в этот вечер на суд зрителей и членов жюри было представлено порядка 50 концертных номеров. На сцене выступили более 650 исполнителей из 46 предприятий и организаций республики.
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