10 фото недели: память, вера и любовь

00:00, 06.11.2022 10
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На прошедшей неделе на Архангельском кладбище вспомнить жертв политических репрессий собрались те, кто пострадал в годы Большого террора, родные и близкие тех, кто не дожил до наших дней. Православные праздновали обретение Казанской иконы Божией Матери. А на Kazan Expo четвероногие конкурсанты и их хозяева боролись за «Осенний кубок ЛФРТ 2022» и «Золотой Зилант 2022».

  • Панихида в День памяти жертв политических репрессий на Архангельском кладбище Казани
  • 2 национальные выставки собак ранга САС Чемпион РКФ: «Осенний кубок ЛФРТ 2022» и «Золотой Зилант 2022»
  • Крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери

Фото Максима Платонова


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