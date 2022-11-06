10 фото недели: память, вера и любовь

На прошедшей неделе на Архангельском кладбище вспомнить жертв политических репрессий собрались те, кто пострадал в годы Большого террора, родные и близкие тех, кто не дожил до наших дней. Православные праздновали обретение Казанской иконы Божией Матери. А на Kazan Expo четвероногие конкурсанты и их хозяева боролись за «Осенний кубок ЛФРТ 2022» и «Золотой Зилант 2022».
Фото Максима Платонова
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