Во славу Богородицы: как казанские верующие прошли крестным ходом

Сегодня в столице Татарстана состоялся крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. В день праздника чудотворного образа верующие прошли от Благовещенского храма Казанского кремля до собора Казанской иконы Божией Матери. Вместе с прихожанами священнослужители пронесли образ Богородицы до места ее обретения. По завершении крестного хода в соборе Казанской иконы Божией Матери прошла праздничная служба.
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