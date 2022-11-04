Во славу Богородицы: как казанские верующие прошли крестным ходом

11:23, 04.11.2022 27 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана состоялся крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. В день праздника чудотворного образа верующие прошли от Благовещенского храма Казанского кремля до собора Казанской иконы Божией Матери. Вместе с прихожанами священнослужители пронесли образ Богородицы до места ее обретения. По завершении крестного хода в соборе Казанской иконы Божией Матери прошла праздничная служба.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    Красиво. Приятно когда фотограф умеет показать красиво..
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