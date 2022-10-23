Фото недели: красоты Якутии, музей санслужбы и премьера в Камаловском

00:00, 23.10.2022 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На этой неделе в галерее «Хазинэ» открылась выставка Фарита Газизулина, куда вошли 60 произведений художника, посвященных красотам гор и видам Якутии, а также более 100 цветных якутских поделочных камней из коллекции художников. А у главного здания Управления Роспотребнадзора по Татарстану открыли мемориальную доску памяти Абрама Львовича Якобсона, который с 1965 по 1984 год был главным врачом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Открытие приурочили к столетнему юбилею Роспотребнадзора России. К этой же дате в здании ведомства на Большой Красной появился музей, посвященный истории республиканской санитарной службы. В Камаловском театре состоялась первая премьера сезона — японская пьеса «Академия смеха».

  • 1—4. Выставка Фарита Газизулина.
  • 5—7. Открытие мемориальной доски памяти Абрама Львовича Якобсона.
  • 8—10. Спектакль «Пепел» по пьесе «Академия смеха».

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