«Долинами странствий»: в галерее «Хазинэ» открылась выставка Фарита Газизулина

Фарит Зайдуллович Газизулин родился в 1942 году, в 1965 году окончил геофак Казанского университета, 20 лет проработал в Якутских геологических экспедициях.

За годы работы в геологических экспедициях Фарит Газизулин прошел десятки тысяч километров маршрутов по бескрайним просторам Западной Сибири, Приполярья, Казахстана и Якутии. Побывал в безводной пустыне Бет-Бак-Дала, поднимался в заоблачные высоты Приэльбрусья на Кавказе и Памире, испытал на себе жар пустыни и дикий холод севера Якутии.



В экспозицию выставки в «Хазинэ» вошли 60 произведений художника, посвященных красотам гор и видам Якутии, а также более 100 цветных якутских поделочных камней из коллекции художников.

Выставка будет открыта для посещения до 20 ноября текущего года.