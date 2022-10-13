В Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»

18:00, 13.10.2022 39
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  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев

В Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан. По нему возвели новое здание транспортно-пересадочного узла и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах, а также реконструировали пассажирские платформы. Как отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, маршрутная сеть железнодорожных перевозок республики состоит из 114 маршрутов, а открытие этого узла повысит качество обслуживания пассажиров


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