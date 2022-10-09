10 эмоциональных фото недели

В объективе фотокорреспондента «Реального времени» на этой неделе — разнообразие человеческих чувств и эмоций. Удивление, интерес, увлеченность, радость, вдохновение — что испытывают наши герои?
Фото Максима Платонова
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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