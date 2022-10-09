10 эмоциональных фото недели

00:00, 09.10.2022 10 1
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В объективе фотокорреспондента «Реального времени» на этой неделе — разнообразие человеческих чувств и эмоций. Удивление, интерес, увлеченность, радость, вдохновение — что испытывают наши герои?

  • 1—3. На выставке турецкого художника Эргина Инана «Сад сновидений» в Галерее современного искусства.
  • 4. На выставке IV Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI».
  • 5—7.  На церемонии чествования ветеранов журналистики в Союзе журналистов РТ.
  • 8—10. На конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников».
  • 10. II Международный строительный чемпионат на «Казань-Экспо».

Фото Максима Платонова


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    Классная подборка! Самое интересное за сегодня.
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