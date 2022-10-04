«Сад сновидений» Эргина Инана: вариации на тему Кафки

19:12, 04.10.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ начала работу выставка турецкого художника Эргина Инана «Сад сновидений». Полсотни фантазийных произведений – это ассоциации и размышления мастера, навеянные повестью Франца Кафки «Превращение», в которой главный герой, проснувшись, обнаруживает, что превратился в насекомое.


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