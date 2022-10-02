10 фото недели: век прошлый и век настоящий

00:00, 02.10.2022 10 2
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В сегодняшней фотоподборке «Реального времени» - соприкосновение двух эпох, века 20-го и века 21-го. Портреты века прошлого фотохудожников Владимира Лагранжа и Александра Родченко и портреты века нынешнего - зрителей и участников событий.

  • 1-3. «Улицы Лагранжа» в галерее «Хазине». 
  • 4-5. «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation». 
  • 6-10. На митинге в поддержку итогов референдумов. 

Фото Максима Платонова


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Классные
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  • Анонимно 02 окт
    Я бы еще посмотрела фото с хазине, теплые, интересные
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