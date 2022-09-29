Художники, архитекторы, поэты, писатели: лица эпохи 1920-1930-х в объективе Александра Родченко

19:56, 29.09.2022 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation». В экспозиции представлены фотографии 1920-1930-х годов, сделанные самим художником – локомотивом русского авангарда, а также работы, отпечатанные с его негативов-оригиналов.


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