В Казани простились с Ринатом Сабировым

В Казани прошла церемония прощания с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Церемония прощания проходила в фойе офиса «Газпром межрегионгаз Казань». Генеральный директор предприятия скончался 24 сентября на 56-м году жизни. Сабирова похоронят на мусульманском кладбище возле Самосырово.
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