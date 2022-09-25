В Казани простились с Ринатом Сабировым

11:59, 25.09.2022 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани прошла церемония прощания с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Церемония прощания проходила в фойе офиса «Газпром межрегионгаз Казань». Генеральный директор предприятия скончался 24 сентября на 56-м году жизни. Сабирова похоронят на мусульманском кладбище возле Самосырово.


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