«Красная линия. Маршрут построен»: в музее Лобачевского открылась выставка инсталляций

В музее Лобачевского на ул. Кремлевской, 18, открылась выставка «Красная линия. Маршрут построен». Участницы арт-группы «Замороженная Конина» Катерина Конюхова и Анастасия Морозова вместе со студентами второго курса Института дизайна и пространственных искусств КФУ выстроили маршруты по Казани с интересными локациями: архитектурой и элементами городской среды.
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