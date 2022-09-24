«Красная линия. Маршрут построен»: в музее Лобачевского открылась выставка инсталляций

19:57, 24.09.2022 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В музее Лобачевского на ул. Кремлевской, 18, открылась выставка «Красная линия. Маршрут построен». Участницы арт-группы «Замороженная Конина» Катерина Конюхова и Анастасия Морозова вместе со студентами второго курса Института дизайна и пространственных искусств КФУ выстроили маршруты по Казани с интересными локациями: архитектурой и элементами городской среды.


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