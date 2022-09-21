Kazan Digital Week: «цифра» в финансах, новые профессии и отказ от зарубежных IT-решений

С 21 по 24 сентября 2022 года в столицеТатарстана проходит Международный форум Kazan Digital Week — 2022. Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и созданных на их основе платформ, сервисов и услуг, а также студентов и преподавателей ИТ-специальностей. В рамках KDW организована выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования, чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин.
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