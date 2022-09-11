Единый день голосования в Татарстане: довыборы парламентариев и муниципальных депутатов

08:03, 11.09.2022 22
1/22
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане, как и 82 регионах страны, проходит Единый день голосования. В Казани выбирают депутатов Госсовета РТ в двух округах: в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Принять участие в голосовании смогут 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана. Одновременно с довыборами депутатов Госсовета Татарстана сегодня проходят дополнительные выборы муниципальных депутатов в 39 районах республики.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи