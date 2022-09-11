Единый день голосования в Татарстане: довыборы парламентариев и муниципальных депутатов

Сегодня в Татарстане, как и 82 регионах страны, проходит Единый день голосования. В Казани выбирают депутатов Госсовета РТ в двух округах: в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Принять участие в голосовании смогут 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана. Одновременно с довыборами депутатов Госсовета Татарстана сегодня проходят дополнительные выборы муниципальных депутатов в 39 районах республики.
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