10 фото недели: мир вещный и его образы

00:00, 11.09.2022 10
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Мемориальная доска памяти Роберта Миннуллина появилась на этой неделе на фасаде дома №16а на улице Толстого, в котором жил поэт. Памятник Герою России Дамиру Исламову открыли в Казанском танковом училище, где он учился. Открыл свои двери новый госпиталь Минобороны, возведенный в столице Татарстана. А еще в фотоподборке «Реального времени» на этой неделе — светомузыкальные эксперименты, оптические цветовые ритмы и другие эфемерные создания Фестиваля медиаискусства NUR.

  • 1. Открытие мемориальной доски поэту Роберту Миннуллину
  • 2. Открытие военного госпиталя Минобороны
  • 3. Митинг в поддержку СВО
  • 4—6. Открытие памятника Герою России Дамиру Исламову
  • 7—10. Фестиваль медиаискусства NUR

Фото Максима Платонова


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