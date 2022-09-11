10 фото недели: мир вещный и его образы

Мемориальная доска памяти Роберта Миннуллина появилась на этой неделе на фасаде дома №16а на улице Толстого, в котором жил поэт. Памятник Герою России Дамиру Исламову открыли в Казанском танковом училище, где он учился. Открыл свои двери новый госпиталь Минобороны, возведенный в столице Татарстана. А еще в фотоподборке «Реального времени» на этой неделе — светомузыкальные эксперименты, оптические цветовые ритмы и другие эфемерные создания Фестиваля медиаискусства NUR.
Фото Максима Платонова
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