Свет, цвет и форма: фестиваль медиаискусства NUR

22:32, 10.09.2022 34 1
1/34
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Второй год подряд в Казани проводится Международный фестиваль медиаискусства NUR, объединяющий медиахудожников, музыкантов, хореографов, перформеров, а также специалистов в области проекционных и цифровых технологий. В этом году художники, режиссеры, дизайнеры представили свои работы в 12 точках Казани.


комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи