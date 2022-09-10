В Казани открыли памятник Герою России Дамиру Исламову

В Казани на территории танкового училища состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Мероприятие прошло в день присяги первокурсников Казанского танкового училища. Звание Героя РФ Дамир Исламов получил весной этого года. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине. Экипаж танка под руководством Исламова начал бой с пятью танками противника и разрушил четыре из них. Все члены экипажа погибли. Дамир Исламов, проявивший мужество и отвагу в бою, был награжден посмертно.
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