Узы человека и природы и «туннель реальности»: как проходит фестиваль медиаискусства NUR

С 9 по 11 сентября в Казани проходит второй Международный фестиваль медиаискусства NUR. В программу фестиваля вошли выставки, инсталляции, аудиовизуальные и хореографические перформансы, маппинг-шоу, лекции и дискуссии. На двух площадках фестиваля побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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