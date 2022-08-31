Татарстанский нефтегазохимический форум — 2022: трансграничный налог, метановый индекс и утилизация «островов пластика»

С 31 августа по 2 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» проходит одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Форум открылся пленарным заседанием на тему «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя», которое стало логичным продолжением пленарного заседания “Методы декарбонизации компаний нефтегазового сектора” 2021 года. Важнейшим событием форума является Международная выставка «TatOilExpo-2022».
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