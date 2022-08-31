Татарстанский нефтегазохимический форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

Три международных научно-практических конференции, большая выставка представителей нефтегазохимической отрасли, десятки круглых столов, деловых сессий и совещаний, гости с трех континентов и из 25 регионов России, насыщенный нетворкинг — все это можно было увидеть в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который принимает деловой выставочный комплекс Kazan Expo. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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