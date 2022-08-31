Татарстанский нефтегазохимический форум: выездная редакция «Реального времени» в лицах

20:40, 31.08.2022 24
Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников РоссииГеннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников РоссииГеннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников РоссииИльяс Бадретдинов, исполнительный директор ООО «Таграс-Бизнес Тревел»Ильяс Бадретдинов, исполнительный директор ООО «Таграс-Бизнес Тревел»Ильдар Лукманов, заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»Ильдар Лукманов, заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»Владимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФВладимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФВладимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CTАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CTАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CTАндрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»Андрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Вадим Ушаков, директор по развитию ГК «СиСофт»Вадим Ушаков, директор по развитию ГК «СиСофт»
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  • Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»
    Максим Платонов
  • Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»
    Максим Платонов
  • Рустем Гапар, генеральный директор ООО «ИТЦ»
    Максим Платонов
  • Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России
    Максим Платонов
  • Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России
    Максим Платонов
  • Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России
    Максим Платонов
  • Ильяс Бадретдинов, исполнительный директор ООО «Таграс-Бизнес Тревел»
    Максим Платонов
  • Ильяс Бадретдинов, исполнительный директор ООО «Таграс-Бизнес Тревел»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ильдар Лукманов, заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»
    Максим Платонов
  • Ильдар Лукманов, заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»
    Максим Платонов
  • Владимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФ
    Максим Платонов
  • Владимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФ
    Максим Платонов
  • Владимир Аленцин, председатель совета Фонда рационального природопользования РФ
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT
    Максим Платонов
  • Андрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»
    Максим Платонов
  • Андрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»
    Максим Платонов
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Максим Платонов
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Максим Платонов
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Максим Платонов
  • Вадим Ушаков, директор по развитию ГК «СиСофт»
    Максим Платонов
  • Вадим Ушаков, директор по развитию ГК «СиСофт»
    Максим Платонов

Три международных научно-практических конференции, большая выставка представителей нефтегазохимической отрасли, десятки круглых столов, деловых сессий и совещаний, гости с трех континентов и из 25 регионов России, насыщенный нетворкинг — все это можно было увидеть в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который принимает деловой выставочный комплекс Kazan Expo. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».


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