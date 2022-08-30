TatarstanFuture: робо-футбол, пространственный квест и автономный «КАМАЗ»

Сегодня в казанском парке Тысячелетия проходит фестиваль новой цифровой реальности TatarstanFuture. Минцифры РТ организовало в парке зоны с передовыми deep tech технологиями, медиаинсталляциями, цифровым искусством, NFT, AR/VR, а также площадки для робототехники и образовательных мероприятий. На мероприятии ожидаются выступления певицы Клавы Коки и диджеев, мультимедийное шоу, VR-перфоманс, косплей-показы от команд из Татарстана, выставки и танцевальные баттлы.
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