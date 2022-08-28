10 фото недели: инвестиции, юстиция и фолк

00:00, 28.08.2022 10
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Уже совсем скоро казанцев ожидает один из главных праздников уходящего лета: День города и республики. А на этой неделе горожане выбирали лучшие стартапы, открывали «Квартал юстиции» и слушали фолк-музыку на этническом фестивале «Крутушка». 

  • 1-2. Invest Regatta Innopolis
  • 3-5. На открытии «Квартала юстиции» 
  • 6-10. На фестивале «Крутушка-2022»

Фото Максима Платонова


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